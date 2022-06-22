البيتكوين يقفز بأكثر من 5 %.. تجاوز 21 ألف دولار

وارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 5.06% خلال 24 ساعة الماضية إلى 924.83 مليار دولار، بحسب بيانات «كوين ماركت كاب».
وصعدت البيتكوين بنسبة 5.04% عند 21.073 دولار، وفقًا لبيانات «كوين باس»، وكذلك ارتفعت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «الإيثريوم» بنسبة 4.83% إلى 1156.54 دولار، كما زادت الريبل 2.95% إلى 33 سنتًا.
وفي ما يخص ضغوط التمويل المشهودة في سوق العملات المشفرة، نقلت وسائل إعلامية تصريح «ماوريسيو دي بارتولوميو» الشريك المؤسس وكبير الإداريين الإستراتيجيين في منصة إقراض العملات المشفرة «ليدن»، فرضت ظروف السوق الحالية قدرًا هائلاً من الضغط على المشغلين الذين يتفاعلون مع بروتوكولات التمويل اللامركزية لتوليد عوائدهم.
وتأتي هذه التعليقات في ظل تضرر نشاط التمويل اللامركزي مع انخفاض سوق العملات المشفرة، الأمر الذي يضغط على عوائد أرباح المقرضين ويهدد بالتأثير على قطاع العملات المشفرة بأكمله.
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