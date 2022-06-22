رئيسُ الوزراءِ البريطاني يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره اليوناني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس أجرى رئيسُ الوزراءِ البريطاني بوريس جونسون-اليوم- اتصالاً هاتفياً، بنظيره اليوناني، كرياكوس متيوتاكس.

وجرى خلال الاتصال بحثُ العلاقاتِ الثنائيةِ بين البلدين، والتعاون المشترك في عدد من المجالات،من ضمنها الدفاعية،بالإضافة إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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