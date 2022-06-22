شكرا لقرائتكم خبر عن تطويف 123 ألفا منذ بداية ذي القعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التطويف المركزي، لـ 123 ألف حاج، منذ انطلاق عمل البرنامج في بداية شهر ذي القعدة الجاري.

وقال مدير شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، إن الإدارة تشرف على تقديم هذه الخدمة على يد نخبة من الشباب السعودي، والمؤهلين شرعيا وعلميا، والذين يستقبلون حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم للمسجد الحرام ويعينونهم على أداء نسكهم، وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأضاف إن البرنامج يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوجيه، لضيوف الرحمن.