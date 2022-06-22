شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوج عربي يصل إلى مكة.. حجاج العراق: المملكة تقدم أفضل وأرقى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مكة المكرمة الفوج الأول القادم من جمهورية العراق، كأول أفواج الحجيج العرب، وسط حفاوةٍ وترحاب من شركة مطوفي حجاج الدول العربية الذين قدّموا الهدايا التذكارية، ورش الورود، إضافة إلى توزيع ماء زمزم عليهم، مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن.

مراكز خدمة

وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من العراق أكثر من ألف حاج تم توزيعهم على 5 مراكز خدمة ميدانية، من مختلف مناطق ومدن العراق. وعبّر الحجاج القادمون من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معبّرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبًا بضيوفها الذين يفِدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.

إجراءات مرنة

إلى ذلك، استقبل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الأول، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق وسط منظومة خدمات وإجراءات مرنة مقدمة من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والتطوعية.

يُذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، وقدمت خدماتها لأكثر من 4 آلاف حاج عراقي حتى هذه اللحظة.

خدمات صحية

في سياق آخر، جهَّزت فرق المراقبة الصحية لصحة حفر الباطن منفذ الرقعي الحدودي، الذي يؤدي مهام وقائية وعلاجية، إلى جانب الخدمات الإسعافية، والتوعوية والتثقيفية للحجاج، والمسافرين.

واطلع مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي على الخدمات كافة، التي ستقدم لحجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة الكويت بمنفذ الرقعي الحدودي، منوهًا بتكثيف الجهود وتطبيق الإجراءات الاحترازية والرقي بتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن على مدار الساعة، مؤكدًا تذليل كافة العقبات، من خلال التعاون مع الإدارات الحكومية خلال زيارته لهم.

توزيع ضيوف الرحمن على 5 مراكز خدمة ميدانية

جاهزية وقائية وعلاجية لاستقبال الحجيج بـ«الرقعي»