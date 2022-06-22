شكرا لقرائتكم خبر عن 700 كادر فني لمكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكَّلت أمانة العاصمة المقدسة فرقًا ميدانية للإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة، ضمَّت 707 كوادر فنية، وأكثر من 1100 جهاز أداة لتنفيذ أعمال المكافحة ورش المبيدات، حفاظًا على بيئة الحج وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل أمين مكة المكرمة للخدمات م. محمد باحارث، أنّ الأمانة وزّعت الفرق الميدانية في كامل نطاق المشاعر المقدسة، وتمت تغطية أجزاء كبيرة منها، مع تنفيذ أعمال النظافة في جميع المخيمات ودورات المياه ومقرات الدوائر الحكومية والمراكز الصحية، ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول، بالإضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة والأودية المحيطة بالمشاعر.

وأضاف إن الأمانة قسَّمت العمل في جميع مناطق المشاعر المقدسة على فترتين «صباحية ومسائية»، وخصصت 4 فرق لمشعر عرفات، وفرقتين لمشعر مزدلفة، و10 لمشعر منى، وتضم كل فرقة مجموعة من الفنيين والمختصين والعمالة المدربة، مع تزويدها بعدد من الأجهزة المطورة وسيارات الرش الفراغي والميكروجين وأجهزة الضباباب، والرذاذ والأجهزة الأسطوانية، مشيرًا إلى استمرار العمل، حتى نهاية الموسم؛ لتتولى تلك الفرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة، وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وأكد أن هذه المرحلة تُعدُّ من أهم المراحل في الخطة التشغيلية للأمانة؛ كونها تُعنى بتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة، والتأكد من خلوها من الحشرات، وسلامة كافة المرافق والمواقع قبل وصول ضيوف الرحمن، والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة.