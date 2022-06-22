شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى لـ «الخطوط السعودية»: خفضوا أسعار التذاكر الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقد مجلس الشورى ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية على طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية واستمرارها في تحقيق خسائر، وعدم انتقالها إلى الربحية، رغم عمرها الطويل.

وطالب عضو الشورى ناصر الدغيثر خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1442/ 1443هـ بجلسة مجلس الشورى اليوم، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، المؤسسة بتوسيع نطاق إستراتيجيتها لتستوعب تحقيق هدف التميز التحولي ممهدًا لتداول أسهمها في سوق المال.

ودعا العضو د. سلطان آل فارح لتقديم خدمة اختيار المقاعد الأمامية مجانًا لكبار السن والمرضى والفئات المحتاجة، كما طالب العضو د. فيصل طميحي المؤسسة بإيجاد الحلول اللازمة التي تساعد في خفض أسعار التذاكر الداخلية، وأشار العضو م. مفرح الزهراني إلى أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبالرغم من عمرها الطويل ما زالت تحقق خسائر، ولم تنتقل إلى الربحية رغم السوق الكبير الذي أصبح يستقطب الشركات الأجنبية، فيما ثمَّن عضو الشورى د. إبراهيم القناص الجهود المبذولة من المؤسسة رغم تأثير جائحة «كوفيد-19» على قطاع النقل الجوي على مستوى العالم.