شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلّم 50 طن تمور هدية المملكة للبوسنة والهرسك والجبل الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية للبوسنة والهرسك المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي لنائب رئيس المشيخة الإسلامية أنس ليفاكوفيتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو.

وقدم ليفاكوفيتش شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما يقدمانه من خدمات إنسانية جليلة ومتعددة للمسلمين في أنحاء العالم.

كما سلّم المركز أمس الأول هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية الجبل الأسود المتضمنة 25 طنًا من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى الجبل الأسود فيصل بن غازي حفظي للمفتي العام و رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزتش، بحضور فريق من المركز، وذلك في العاصمة بودغوريتشا.

وأوضح السفير فيصل حفظي أن التوزيع يأتي بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في الجبل الأسود، حيث تسعى المملكة دومًا للوقوف مع الشعوب في الدول الشقيقة والصديقة، معربًا عن اعتزازه بالدعم الإنساني المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة وغيرها من الجهات المانحة في المملكة التي تعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مد يد الخير والعطاء للجميع، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الأجر والمثوبة. ويأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.