شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الثقافي يطلق هويته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الصندوق الثقافي هويته الجديدة خلال الملتقى الأول للصندوق، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي، وبحضور عدد من قيادات ومنسوبي صندوق التنمية الوطني ووزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة.

وثمن الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل، دور وزارة الثقافة واحتضانها الصندوق خلال مراحله الأولى، بتوفير الدعم المادي واللوجستي، وتيسير مهام عمل الصندوق إيمانا من الوزارة بأهمية دور الصندوق وتأثيره المباشر على تحفيز المشهد الثقافي، وتمكين المستفيدين، ما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الثقافي.

وأوضح أن الصندوق الثقافي يهدف إلى الإسهام مع المنظومة الثقافية في زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة، ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعي المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، كما سيعمل الصندوق على تمويل القطاع الثقافي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 3%، وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الغاية قام الصندوق بإعداد إستراتيجية ممكنة للقطاع الثقافي تتسق مع احتياجاته المالية، والعمل على تصميم وإطلاق برامج مختلفة تتناسب مع احتياجات القطاع، كان بدايتها برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، الذي أُطلق في نهاية العام الماضي بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ 181 مليون ريال.

وأكد أن الصندوق سيستمر في المضي قدما لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030، للإسهام في تنمية القطاع ماليا، وتحقيق استدامته من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية بغرض تسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز ربحية القطاع.