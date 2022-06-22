شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مصانع الوجبات مسبقة التجهيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنفيذ خطتها الرقابية والتوعوية في موسم حج هذا العام 1443هـ، بمنافذ دخول الحجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وتشمل أعمال الهيئة خلال موسم الحج التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر منافذ الدخول، وعلى المنشآت الغذائية الواقعة بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ومصانع الوجبات مسبقة التجهيز المقدمة للحجاج، وعلى وسائل نقل الأغذية الداخلة لمكة المكرمة.

كما تشمل الأعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافةً إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي أنه جرى إعداد خطة شاملة خلال موسم حج هذا العام، تضمن سلامة غذاء الحجاج وأدويتهم ومنتجاتهم الطبية، مؤكدا حرص الهيئة على استخدام أفضل الممارسات للقيام بالمهام الرقابية على المنتجات الخاضعة لإشرافها، إلى جانب التوعية بسلامة المنتجات من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ الأجنحة التوعوية وإعداد المحتويات التوعوية، إضافة إلى إجراء الدراسات الميدانية المتعلقة بسلامة الأغذية.