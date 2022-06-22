شكرا لقرائتكم خبر عن 29 ألفا من جنوب شرق آسيا يفدون للعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل أكثر من 29 ألف حاج وحاجة، من دول جنوب شرق آسيا، إلى مكة المكرمة، منذ انطلاق عمليات التفويج، فيما تتم تهيئة المجال لطواف القدوم لأكثر من 25 ألفا من ضيوف الرحمن المشمولين ببرنامج «التطويف».

تنظيم الطواف

وبدأت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا في تطبيق مشروع التطويف المركزي لموسم حج هذا العام 1443هـ من خلال تنظيم الحجاج لطواف القدوم، منعا للتكدس في المسجد الحرام، وتعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم، قبل التوجه إلى المسجد الحرام، وإلزام الحجاج بارتداء الأساور، التي تحمل معلومات عن الحاج وعنوان سكنه وبياناته بشكل مفصل مما أسهم في التنظيم وتطبيق الخطط الموضوعة.

البرنامج المحدد

وأكد المشرف العام على التطويف المركزي بشركة حجاج جنوب شرق آسيا عثمان قزاز، أهمية تقيد الحجاج بالبرنامج المحدد للتطويف المركزي، الذي تنفذه الهيئة التنسيقية لشركات أرباب الطوائف، تحت إشراف وزارة الحج والعمرة. وأضاف: البرنامج ينفذ للسنة الرابعة على التوالي، ليستفيد منه جميع حجاج بيت الله الحرام، ويحقق الأهداف المرجوة منه وفقا للخطط والبرامج.

رعاية واهتمام

ونوه قنصل شؤون الحج الإندونيسي د. نصر الله جاسام، بجهود المملكة واستعداداتها لحج هذا العام 1443هـ، مرحبا بقدوم حجاج بلاده، وذلك خلال حفل استقبال نظمته شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا لحجاج الـ VIP الإندونيسيين.

وعدّ خلال حفل الاستقبال أن ما يُقدم للحجاج من خدمات منذ قدومهم إلى المشاعر المقدسة يترجم حجم الرعاية والاهتمام الكامل، الذي يلقاه الحاج من حكومة وشعب المملكة، مشيدا بالتجهيزات التي تقدمها الشركة وحرصها على توفير كل ما من شأنه تحقيق جميع سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله العتيق. وجرى خلال حفل الاستقبال توزيع الهدايا والورود، وعبوات مياه زمزم على الحجاج لدى وصولهم إلى مكة المكرمة وسط أجواء من الفرح.