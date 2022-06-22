شكرا لقرائتكم خبر عن 106 دورات ومحاضرات تدريبية بالهلال الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي مُمثلة بإدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة، عددا من المحاضرات التوعوية والدورات التدريبية لبرنامجي «سفير الحياة» و«البروتوكولات العلاجية»، للمختصين في المجال الصحي، خلال شهري أبريل ومايو من العام الجاري 2022م.

وبينت هيئة الهلال الأحمر أن عدد الدورات الحضورية بلغ 47 دورة، تنقسم إلى جانبين: جانب نظري يضم المعلومات الإسعافية الأولية كافة، وجانب عملي يُعنى بتطبيق مهارات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى 18 دورة «عن بُعد» لبرنامج «سفير الحياة»، استفاد منها (12.258) من الجنسين.

وأوضحت الهيئة أن عدد المحاضرات التوعوية المنفذة بلغ 41 محاضرة، استفاد منها 11.013 شخصا، وشملت المحاضرات التعريفية بالخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي، والطريقة الصحيحة للإبلاغ عن طريق رقم الخدمة الإسعافية 997 لطلب سيارة الإسعاف أو طلب الإرشادات الطبية الإسعافية، بالإضافة إلى كيفية استخدام تطبيق «أسعفني».