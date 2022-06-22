شكرا لقرائتكم خبر عن 260 وظيفة أكاديمية بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر 260 وظيفة أكاديمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) بالمستوى السادس.

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة عبدالرحمن المالكي، أن هذه الوظائف مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب الجامعة في الإعلان عنها وإحلالها بمواطنين مؤهلين بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية.

ولفت المالكي إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارا من الأحد 26/6/2022م، ولمدة (10) أيام، حتى الثلاثاء 5/7/2022م، من خلال الرابط.