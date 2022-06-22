فوزُ الكويت والمغرب والعراق وليبيا في كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس أُقيمَت أمس، مبارياتُ الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، على صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.

ففي المجموعة الأولى حَقَّقَ منتخبُ الكويت فوزاً على منتخب موريتانيا بنتيجة 7-2، بينما فازَ منتخبُ المغرب على منتخب الصومال بنتيجة 16-0.

وبتلك النتائج يتصدرُ منتخبُ المغرب جدولَ ترتيب المجموعة بـ6 نقاط، يليه منتخبُ الكويت بـ3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا بنفس الرصيد، ومن بعدهم منتخب الصومال بدون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، فازَ منتخبُ العراق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-2، ليتصدرَ ترتيبَ المجموعة بـ 4 نقاط، يليه منتخبُ مصر بنقطة واحدة ” مباراة أقل”، ثم منتخب الجزائر بدون رصيد.

وفي ختام المباريات، فازَ منتخبُ ليبيا بنتيجة 2-0 على منتخب فلسطين، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ليحتلا المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد” مباراة أقل”

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