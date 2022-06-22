محمد بن مسعود - الدمام - “يا ريتني بدالك يا ضنايا” .. شاهد : أول ظهور لوالدة طالبة المنصورة عند قبرها بعد ذبحها على يد زميلها

حالة من الانهيار سيطرت على والدة طالبة جامعة المنصورة في أول زيارة لقبرها بعد انتهاء مراسم الدفن مساء أمس، بعدما قُتلت على يد زميلها لوقوعه في حبها ورفضها وأسرتها له، ولكنه ظل يطارها حتى ذبحها على بعد أمتار بسيطة من بوابة جامعة المنصورة.

وصنع أصدقائها لها صورة وهي ترتدي فستان زفاف وعلى جانبيها جناحين، ووقفوا بتلك اللوحة عند مسرح الجريمة، وأصروا على الذهاب بتلك اللوحة إلى والدتها في المقابر.

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وانهارت الأم أم قبر ابنتها وهي تردد: “عايزة أبصلها وأقف معاها، كان نفسي أشوفها أحلى واحدة في الدنيا.. يا ريتني بدالك يا ضنايا”.

وأضافت:” تعبت وما بقتش قادرة يا قلب أمك يا ضنايا، هعيش إزاي من غيرك ده أنا كنت عايشة على حسك، أنت اللي كنتي مصبراني على الدنيا، كان نفسي أفرح بتخرجها”.