محمد بن مسعود - الدمام - تفاصيل وفاة مضيف جوي سعودي في “أميركا” .. وهذا ما طلبه من زوجته في آخر اتصال بينهما

نعى نشطاء التواصل الاجتماعي المضيف الجوي قصي العمودي الذي توفي في مدينة لوس انجلوس بأميركا وذلك أثناء فترة المكوث للمبيت بفندق الملاحين قبل رحلة مغادرتهم من لوس انجلوس إلى جدة. وقال رضا العمودي أحد أقرباء المضيف الجوي قصي، إن قصي كان متجها إلى جدة وقبل وفاته بيوم طلب من زوجته أن توقظه على صلاة الفجر وعند اتصالها لم يتم الرد. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأوضح أن زوجته كررت الاتصال عليه لإيقاظه على صلاة الظهر وعند عدم رده تم التواصل مع أصدقائه في لوس انجلوس، الذين اتجهوا إلى موقع سكنه ليفاجأوا بوفاته بسكتة قلبية وأنه توفي خلال النوم. وأضاف: “قصي عُرف عنه الطيب والأخلاق العالية ومحبة عمل الخير”. يذكر أن المتوفى تمت الصلاة عليه في مسجد الثنيان في جدة أمس بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقبرة الرويس.

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