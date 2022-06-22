الأمم المتحدة تُحَذِّرُ من تفاقم الأزمة الغذائية شمال شرق نيجيريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق _متابعات حَذَّرَ مكتبُ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تدهور وضع ملايين النساء والأطفال بشكل رئيسي في شمال شرق نيجيريا، الذين ما زالوا يتضررون من النزاع المسلح.

وأفادَ كبيرُ مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة في نيجيريا ماتياس شمَال، في مؤتمر صحفي أمس أنه هناك مليون شخص لا تصلهم فرق المساعدات الدولية ، كما كان في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن أكثر من 80 % من هؤلاء المحتاجين هم من النساء والأطفال الذين يواجهون الخطر،في حين أنَّ الهجمات العشوائية تجعلُ من ولاية بورنو أكثر مكان غير مستقر.

وأكد ماتياس أنَّ الأمم المتحدة تهدفُ إلى دعم 5.5 ملايين شخص على الأقل من إجمالي 8.4 ملايين محتاج، مشيراً إلى أنَّ الصراعَ تسببَ في نزوح 2.2 مليون شخص في الوقت الحالي إلى جانب تأثير تغير المناخ.

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