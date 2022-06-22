محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. “أبو هشيمة” يكشف “كيف جمع ثروته”.. ويعلق: “بدأت من الصفر وأنا عصامي من الدرجة الأولى” (فيديو)

قال رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إنه جاء من عائلة لا علاقة لها بالبيزنس والاقتصاد، لافتا إلى أنه بدأ من الصفر وعائلته لم يكن لديها أموال ولم يكن يمتلك 100 ألف جنيه مثلا لبدء مشروع.

وأضاف “أبو هشيمة” خلال لقائه في برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية: “أنا عصامي من الدرجة الأولى وبدأت سنة ١٩٩٨ كنت بتمرن في البنك وأنا في الجامعة وبدأت رحلتي في تجارة الحديد ثم الصناعة والحياة بالنسبة لي درجات وكل مرحلة لها وصفها الخاص وأنا من الجيل الأول في العائلة”.

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وتابع : “أنا إنسان مغامر في حياتي وعندما قررت ترك البنك في هذا الوقت كان بالنسبة لي “أمل” وحين تعمل في التجارة وتكسب فلوس وتستثمرها في الصناعة هذا شيء صعب جدا”.

وواصل: “مشروعاتي بدأت في عام 2011 و2013 وقت الثورات وهذا الوقت من الصعب أن يبدأ فيه رجل أعمال مشروعاته لأنها تكون مغامرة كبيرة وعندي آمال كبيرة في بلدي ومازلت أراهن عليها ومصر لا تموت أبدا”.