اخبار الرياضه السعوديه محافظ الحفر الأمير منصور بن محمد يلتقي بلاعبي الباطن

يذكر أن الباطن سيستضيف غداً (الخميس) نظيره ضمك في الجولة 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ان يغادر إلى جدة صباح السبت القادم ليختتم الموسم الرياضي بمواجهة الاتحاد. ويسعى «السماوي» النقاط لحصد الـ6، ليضمن البقاء رسمياً بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم القادم.
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