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تكامل خدمي لحجاج طريق مكة

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تواصل الجهات الشريكة في مبادرة طريق مكة خدماتها النوعية ضمن مبادرة طريق مكة، التي تسهم في التيسير لضيوف الرحمن من جمهورية بنغلاديش والدول المستفيدة.

وتهدف الجهات المشاركة في المبادرة إلى تقديم أرقى الخدمات، وذلك ضمن فريق متكامل، مما عزز من جودة الخدمات المقدمة لحجاج جمهورية بنغلاديش، إضافة إلى تعاونها الدائم وحرصها على تذليل أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن بداية من استقبالهم والترحيب بهم في صالة المبادرة، وصولاً إلى مقار سكنهم.

يذكر أن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا، تتمثل في وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة للبيانات والذكاء الاصطاعي «سدايا»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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