تكامل خدمي لحجاج طريق مكة

وتهدف الجهات المشاركة في المبادرة إلى تقديم أرقى الخدمات، وذلك ضمن فريق متكامل، مما عزز من جودة الخدمات المقدمة لحجاج جمهورية بنغلاديش، إضافة إلى تعاونها الدائم وحرصها على تذليل أي تحديات قد تواجه ضيوف الرحمن بداية من استقبالهم والترحيب بهم في صالة المبادرة، وصولاً إلى مقار سكنهم.
يذكر أن الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة، التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا، تتمثل في وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطاعي «سدايا»، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.
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