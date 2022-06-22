وتشتهر حجي كام بأنها ملتقى الحجاج، والموعد الأخير للحاج البنجلاديشي في بلاده، قبل الانخراط في إجراءات السفر وشحن الأمتعة، واستكمال جميع إجراءات خروجه وسفره لأداء الحج في بلاد الحرمين الشريفين، ورصدت دوت الخليج خلال جولتها في المنطقة، توافد عدد كبير من الحجاج في المنطقة، بانتظار مواعيد رحلاتهم، إضافة إلى شراء مستلزمات الحج ونواقصهم قبل الدخول في الصالة الكبيرة، التي تعني باستقبال الحجاج بأمتعتهم، ومن ثم إنهاء إجراءات الحاج وشحن الأمتعة، واستقلال الباص والتوجه إلى المطار. نقطة وداع قصص كثيرة من الحجاج تبدأ في منطقة الحجي كام، والتقاء الحجاج ببعضهم والمنظمين للرحلات، إضافة إلى أنها نقطة وداع الأهالي لهم.
وبدأ حجاج بنجلاديش في التوافد على الأماكن المقدسة، وذلك عبر رحلات متنوعة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر حجي كام نقطة التقاء حجاج بنجلاديش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.