قمة سعودية - أردنية تبحث تعزيز آفاق التعاون المشترك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لقاء أمس مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين وذلك بالعاصمة الأردنية عمان، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود بشأنها.

وفي بداية اللقاء الثنائي، رحب ملك الأردن بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقيه. ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لجلالته، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وفي ختام المباحثات، قدم الملك عبدالله الثاني، لولي العهد، قلادة الحسين بن علي، تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.

فيما حضر من الجانب الأردني، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي العيسوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والنقل المهندس وجيه عزايزة، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والمالية الدكتور محمد العسعس، والداخلية مازن الفراية، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.