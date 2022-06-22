شاهد.. تفاصيل أول مستشفى رقمي في المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، أمس، مقطع فيديو، أظهر لقطات لأول مستشفى رقمي في المدينة المنورة. ويحمل المستشفى اسم مستشفى المواساة الجديد، فيما أكدت الإمارة أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية على إنشاء المستشفى. وأضافت أن المستشفى أنشئ على مساحة 55 ألف م 2 بمدينة المعرفة الاقتصادية، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 200 سرير.

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