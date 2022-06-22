اخبار دوليه – مجلس إدارة تويتر يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليار دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أوصى مجلس إدارة شركة «تويتر» بالإجماع بموافقة حاملي الأسهم على عرض بيع مقترح بقيمة أربعة وأربعين مليار دولار قدمه الملياردير والمدير التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك، وفقا لتقرير تنظيمي صدر عن الشركة، الثلاثاء.

وأعاد ماسك تأكيد رغبته في المضي قدما للاستحواذ على «تويتر» الأسبوع الماضي خلال اجتماع عن بعد مع موظفي الشركة على الرغم من أن حصص «تويتر» لا تزال أقل بكثير من السعر المعروض، ما ألمح إلى شكوك كبيرة في إتمام الصفقة.

والثلاثاء وفي منتدى قطر الاقتصادي وخلال مقابلة مع شبكة «بلومبرغ»، أشار ماسك إلى موافقة حاملي الأسهم على الصفقة باعتبارها واحدة من عدة «مشكلات غير محلولة» مرتبطة ببيع «تويتر».

وكانت آخر مرة يصل فيها سهم «تويتر» إلى ذلك المستوى في 5 أبريل/ نيسان الماضي، عندما قدمت لماسك مقعدا في مجلس الإدارة قبل أن يعرض شراء الشركة كاملة.

في تقرير للجنة الصكوك والتبادل الأميركية يفصل خطابا أرسل للمستثمرين، الثلاثاء، قال مجلس إدارة «تويتر» إنه «يوصي بالإجماع أن تصوتوا على تبني اتفاق الدمج». وإن تمت الصفقة الآن، فسيحصل مستثمرو الشركة على أرباح تبلغ 15.22 دولار لكل سهم يملكونه.

وكان ماسك قد هدد في وقت سابق من هذا الشهر، بالتراجع عن الصفقة إذا فشلت إدارة الشركة في تقديم بيانات توضح عدد الحسابات الوهمية على منصة تويتر.

وتزعم إدارة تويتر أن الحسابات الوهمية تشكل أقل من 5% من مستخدمي المنصة، لكن ماسك يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وتتوقع تويتر تصويت المساهمين على صفقة البيع بحلول أوائل أغسطس.

وفي أول اجتماع لماسك مع موظفي تويتر قبل أيام، قال إنه يريد زيادة عدد مستخدمي تويتر من نحو 230 مليوناً إلى مليار شخص على الأقل، معتبراً أن الإعلانات ستظل مهمة لإيرادات الشركة.

وردا على سؤال حول تسريح العمال، قال ماسك إن هناك حاجة إلى تبرير عدد الموظفين والنفقات، حيث تتجاوز التكاليف الإيرادات في الوقت الحالي.

وفي نهاية مايو الماضي، رفع ماسك حصة حقوق الملكية في عرضه للاستحواذ على شركة تويتر، مخفضاً بذلك الرافعة المالية (القروض) ضمن العرض البالغة قيمته 44 مليار دولار.

وسيقدم ماسك 6.25 مليار دولار إضافية في تمويل الأسهم، ليصل بذلك إجمالي التمويل عبر حقوق الملكية إلى 33.5 مليار دولار، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الأربعاء.

وهذا يكفي لإلغاء قرض بالحجم نفسه، والذي تم تخفيضه بالفعل في وقت سابق من شهر مايو الماضي.

وأعلن ماسك بالفعل في شهر مايو الماضي أنه جمع بالفعل 7.1 مليار دولار من تعهدات الأسهم من مستثمرين بما في ذلك الملياردير لاري إليسون وسيكويا كابيتال وباينانس.

وباع ماسك أسهما في «تسلا» بقيمة 8.5 مليار دولار للمساعدة في جمع الأموال لصفقته على «تويتر»، وغرد في ذلك الوقت أنه ليس لديه خطط لبيع المزيد من الأسهم.

وارتفع سهم «تويتر» في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 2.25% عند 38.85 دولار، وهو أقل بكثير من سعر عرض ماسك البالغ 54.20 دولار.