شاهد.. استشاري يفجر مفاجأة: 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
أكد استشاري أول طب نفسي، أسامة النعيمي، اليوم، أن نحو 41% من الرجال يصدقون بالحب من النظرة الأولى.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن الفراق يمر بـ 5 مراحل وهو عدم التصديق، ثم المساومة والاكتئاب والحزن وفقد الشغف بالحياة ثم القلق والانعزالية وقد يصل إلى إساءة استخدام المواد والإدمان.
وأكد أن إنهاء العلاقة مبكرا قد يكون لصالح الفرد لتفادي مشكلات أكبر قد تنتج إذا استمرت العلاقة.
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