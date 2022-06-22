محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس يذكرُ أنَّ مرافقَ الخدماتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، وقَدَّمَتْ خِدْمَاتِها لأكثرَ من 5 الآف حاج عراقي حتى هذه اللحظة.

كانت هذه تفاصيل خبر وصولِ أكثرَ من 1200 حاج عراقي يمثلون الدفعةَ الرابعة عبر منفذ جديدة عرعر البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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