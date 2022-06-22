محمد بن مسعود - الدمام - في واقعة فريدة من نوعها .. معلمة “يمنية” تتزوج برجل أستأجر شقتها بعدما عجز عن دفع ايجار 3 أشهر ؟!

في واقعة فريدة من نوعها فقد روى الكاتب الصحفي السعودي مشعل السديري قصة معلمة يمنية تزوجت مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه، ليكشف كيف تحولت أربعة مواقف صعبة إلى مكاسب لأصحابها.

وفي مقاله “راحة وطرّاحة” بصحيفة “الشرق الأوسط”، يروي “السديري” قائلاً: “أقدمت مدرّسة يمنية في الأربعين من عمرها على الزواج من مستأجر إحدى الشقق في عمارة تملكها بعدما عجز عن دفع الإيجار المستحق عليه لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

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وقال أحد أقرباء المدرّسة إن المستأجر (وهو رجل متزوج) لم يستطع دفع الإيجار، فأوعز إلى أحد أصدقائه أن يكلم صاحبة العمارة بأنه يريد أن يطلب يدها للزواج، فما كان منها إلا الإسراع بالموافقة فوراً، خصوصاً بعد هروب زوجة المستأجر إلى منزل والدها؛ بسبب خلاف أسري.

وانطبق عليه المثل: جاك يا مهنا ما تمنا، عروسة وعمارة – أو مثل ما أقول أنا: (راحة وطراحة)”.