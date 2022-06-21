ولي العهد والرئيس المصري يبحثان العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل تطويرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، أمس، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك.

وفور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقيمت لولي العهد مراسم استقبال رسمية.

وصافح ولي العهد الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، فيما صافح رئيس الجمهورية المصرية الأمراء والوزراء الوفد المرافق لولي العهد.

والتقطت الصور التذكارية لولي العهد والرئيس المصري.

وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية مصر العربية لقاء ثنائيا وجلسة مباحثات موسعة.

ورحب السيسي بولي العهد في بلده الثاني مصر، فيما عبر ولي العهد عن الشكر والتقدير على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، فيما حمله السيسي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

فيما حضر من الجانب المصري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ورئيس ديوان الرئاسة اللواء أحمد علي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد المرقبي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفير لدى المملكة أحمد فاروق، والمتحدث الرسمي للرئاسة السفير بسام راضي.

من جهة ثانية غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان القاهرة أمس.

وكان في مقدمة مودعي ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية، منوها إلى أن المباحثات المشتركة أكدت متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة.

وقال ولي العهد «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.. ولفخامتكم تحياتي وتقديري».