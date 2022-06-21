شكرا لقرائتكم خبر سفير المملكة لدى الأردن: دلالات كثيرة لزيارة ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، للأردن تأتي لترسيخ مبدأ الأخوة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتحمل دلالات كثيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وقال في تصريح بهذه المناسبة «إن المملكة وقيادتها الرشيدة توليان العلاقة بالأردن اهتماما خاصا، الأمر الذي يدل بشكل واضح على مكانة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها لدى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها».

وأضاف «إن زيارة ولي العهد، للمملكة الأردنية الهاشمية تشكل منعطفا مهما في تاريخ العلاقات السعودية الأردنية الممتدة التي تربط المملكتين، خاصة أن العلاقات السعودية الأردنية بلغت ذروتها من خلال ما شهدته من خطوات واضحة نحو التعاون الوثيق الساعي لتحقيق التكامل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية منها».

وأوضح السديري أن هذه الزيارة في أهميتها ومكانتها التاريخية أتت لتؤسس شراكة اقتصادية كبيرة شهدنا ملامحها الواضحة من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم مؤخرا في عدد من القطاعات الاقتصادية والصحية، وفتحت آفاق الاستثمار بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وعن العلاقات السياسية بين البلدين، قال «في إطار المشهد السياسي، فإن الرياض وعمان كما لا يخفى على الجميع تتفقان على مجمل الملفات من خلال الجهود المشتركة والمساعي الحثيثة في التعامل مع تلك الملفات والقضايا، وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك عبر جامعة الدول العربية، كما أن هذا الجانب يحمل كثيرا من الإيجابية بين البلدين، لا سيما أن المملكة والأردن تمثلان الجانب الاستراتيجي في المنطقة».

وأضاف «إن المشهد الاقتصادي بين المملكة والأردن يحمل عنوانا مهما للمرحلة المقبلة من خلال الإسهام في الانتقال إلى آفاق أرحب لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وفتح المجال أمام الاستثمار الكبير للمقومات الحيوية لكلا البلدين، مما سينتج عنه شراكات كبيرة في مختلف المجالات.