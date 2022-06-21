شكرا لقرائتكم خبر مجلس النواب الأردني: توقيت الزيارة مهم لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، إلى الأردن تأتي تأكيدا على متانة العلاقة بين البلدين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبين الدغمي أن الزيارة تأتي في توقيت مهم، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تركت آثارا بالغة على أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، وحاجة دول العالم خصوصا دول المنطقة العربية إلى تنسيق جهودها لمواجهة مجمل تلك التحديات.

وأضاف بأن العلاقة الأردنية السعودية تشكل نموذجا في العلاقات الثنائية العربية، التي تعكس حرص البلدين على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، حيث تشكل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

وشدد على أن الأردن يرفض بشكل قاطع كافة أشكال التدخل الإقليمي في الدول العربية، التي تشكل وحدتها وسلامة أرضيها وسيادتها ثوابت ومرتكزات أساسية في سياسة البلدين.