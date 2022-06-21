ولي العهد يصل عمان وملك الأردن في مقدمة مستقبليه

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كما كان في استقبال ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.وكان في الاستقبال الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير فيصل بن الحسين، مستشار الملك رئيس مجلس السياسات الوطني، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير طلال بن محمد المستشار الخاص للعاهل الأردني، والأمير راشد بن الحسن مستشارالملك عبدالله الثاني.
كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس المحكمة الدستورية هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب جلالة الملك الدكتور جعفر حسان، ومستشارو جلالة الملك، والوزراء، وأمين عمان، ومدير الأمن العام.
وأجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية.
وصحب ملك الأردن ولي العهد إلى قصر الحسينية في موكب رسمي.
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