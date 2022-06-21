وزير الرياضة المصري: ثمار عظيمة لزيارة ولي العهد

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وقال الدكتور أشرف صبحي «إن المملكة ومصر تربطهما علاقات قوية تاريخية ممتدة مبنية على الصداقة والأخوة والحب بين الشعبين الشقيقين، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية دائما ما يؤكد على عمق العلاقات القوية بين البلدين.وثمن صبحي حجم التعاون الكبير بين المملكة ومصر على الصعيدين الشبابي والرياضي، لافتا الانتباه إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون بين الجانبين من خلال البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة التي سيستفيد الشباب العربي منها كافة.
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