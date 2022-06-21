السعودية ومصر.. علاقة من زمن المؤسس والملك فاروق

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تاريخ العلاقات السعودية - المصرية





1927م إيفاد أول دفعة دراسية إلى مصر، ضمت 14 دارسا.



1945م وافق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - على «بروتوكول الإسكندرية»



1955م أعلن الملك عبدالعزيز انضمام المملكة العربية السعودية للجامعة العربية



1955م وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين، وقد رأس وفد المملكة في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله-.



1956م أثناء العدوان الثلاثي على مصر وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.



1987م زار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حينما كان أميرا لمنطقة الرياض آنذاك جمهورية مصر العربية؛ لافتتاح معرض المملكة بين الأمس واليوم في القاهرة.



2015م عقد أول لقاء في عهد الملك سلمان مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جرى خلاله استعراض أوجه التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



2020م تأسست جامعة الملك سلمان الدولية، وهي إحدى مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعود العلاقة السعودية المصرية إلى عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والملك فاروق، وتمتد جذورها إلى عام 1945م، حيث أول لقاء جمعهما، واتسمت بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرا لثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

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