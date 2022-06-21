شكرا لقرائتكم خبر وزيرة الهجرة المصرية: توقيت بالغ الدقة للزيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجهت مكرم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لما يوفرانه من دعم للجالية المصرية في المملكة، متمنية المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.ووصفت العلاقات السعودية المصرية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من المملكة ومصر، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة المصرية: توقيت بالغ الدقة للزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.