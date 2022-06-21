وزيرة الهجرة المصرية: توقيت بالغ الدقة للزيارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد: إن مصر تشرف باستضافة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في زيارة مهمة ذات توقيت بالغ الدقة ووسط تحديات عالمية.

ووجهت مكرم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده لما يوفرانه من دعم للجالية المصرية في المملكة، متمنية المزيد من الرخاء للشعبين الشقيقين.

ووصفت العلاقات السعودية المصرية بأنها شجرة ظليلة وضع بذرتها رجال مخلصون من المملكة ومصر، وأنها تعاون وثيق ممتد في المجالات كافة، لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة البلدين الشقيقين.