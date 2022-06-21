شكرا لقرائتكم خبر وزير الزراعة المصري يؤكد الأثر الإيجابي لزيارة ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير أن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية سيكون لها أثر إيجابي قوي في المجالات المشتركة بين البلدين كافة.

ونوه القصير بقوة العلاقات السعودية المصرية، خاصة أنها شهدت خلال المدة الأخيرة زخما وتعاونا غير مسبوقين، بدعم وتوجيه وحرص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشاد القصير بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والصادرات الزراعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأمن الغذائي بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.