وزير الزراعة المصري يؤكد الأثر الإيجابي لزيارة ولي العهد

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ونوه القصير بقوة العلاقات السعودية المصرية، خاصة أنها شهدت خلال المدة الأخيرة زخما وتعاونا غير مسبوقين، بدعم وتوجيه وحرص من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وأشاد القصير بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، والصادرات الزراعية وتبادل الخبرات وبناء القدرات والأمن الغذائي بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.
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