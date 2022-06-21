شكرا لقرائتكم خبر شراكة سعودية - مصرية في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحث الجانبان فرص التعاون والشراكة الممكنة، واستعرض الجانبان عددا من التجارب والخبرات في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي.وقدم وفد التواصل الحكومي عرضا حول حصيلة عمل المركز خلال عام 2021 التي شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، إضافة إلى أعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك.
كما استعرض الوفد مشروع «متحدثون» بنسختيه الأولى والثانية، الذي يستهدف تطوير قدرات المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية، والمعلقين في المجالات الرائدة.
وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية التواصل وتبادل الخبرات الإعلامية والتجارب المعرفية، التي من شأنها تحسين الأدوات وصقل الأعمال والاطلاع على الممارسات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.
وأوضح أن اللقاء شهد عرض عدة تجارب من الجانبين، تناولت الأعمال الإعلامية الإبداعية، والاستفادة من خبرات الأشقاء في مجالات الاتصال والإعلام، نظرا لما تملكه مصر من إرث إعلامي كبير.
وضم فريق الهيئة العامة للاستعلامات بمصر المستشار رئيس الهيئة لشؤون الإعلام الخارجي عبدالمعطى أبو زيد، ورئيس قطاع المعلومات الدكتور أحمد أبو زايد، ورئيس قطاع الإعلام الداخلي المستشار عمرو محسوب، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المكاتب رئيس الهيئة الدكتور أحمد يحيي مجلي. وحضر الاجتماع من الجانب السعودي وكيل وزارة الإعلام للتواصل وعدد من مديري ومسؤولي قطاعات مركز التواصل الحكومي.
الشراكة السعودية المصرية
- استعراض التجارب والخبرات في التخطيط والإنتاج الإعلامي.
- استعراض عمل التواصل الحكومي خلال عام 2021 وشمل:
- إعداد الخطط الإعلامية
- أعمال غرفة العمليات الإعلامية
- تغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية
- تجارب الإنتاج المشترك
- تطوير قدرات المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية
- تبادل الخبرات الإعلامية والتجارب المعرفية
كانت هذه تفاصيل خبر شراكة سعودية - مصرية في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.