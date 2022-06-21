14 اتفاقية استثمارية بين المملكة ومصر بـ29 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، على هامش زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وذلك بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وجهات استثمارية حكومية وخاصة مصرية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.

وأكدَّ وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح عمق العلاقات الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاق استثمارية أكثر شمولية واتساعا، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبرات متراكمة، وقدرات هائلة، ومزايا استراتيجية باهرة، وكفاءات بشرية رفيعة المستوى».

وأضاف «إن ما شهدناه من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي ثمرة لزيارة ولي العهد لمصر، التي تؤكد على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتدادا لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية.

وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبينا أن جمهورية مصر تأتي في مقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها».

وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقا مهمة للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.

في سياق متصل نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة ، فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري، بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبمشاركة وفد رفيع المستوى يضم 58 من أصحاب الأعمال السعوديين.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان خلال كلمته أن تزامن انعقاد فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصري مع زيارة ولي العهد يعكس حرص حكومة المملكة على تعزيز العلاقات في شتى المجالات وبخاصة الاقتصادية، مبينا أن العلاقات السعودية المصرية تتسم بقابلية للنمو والتوسع بشكل كبير في المستقبل نظراً لما تتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية ومزايا تنافسية.

وأكد أن الملتقى يشكل خطوة مهمة لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين بما يلبي طموحات قيادتي وشعبي البلدين، مفيدا أن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أكثر من 87% في عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث بلغ 54 مليار ريال، كما

نمت الاستثمارات المشتركة خلال الخمس سنوات الماضية لأكثر من 35 مليار دولار.

الاستثمارات السعودية المصرية:

