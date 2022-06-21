شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يبحث مع نظيره المصري سير أعمال الربط الكهربائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في القاهرة بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لمصر.

وجرى خلال الاجتماع متابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين.

وجرت أمس مراسم توقيع اتفاقية تحالف بقيادة شركة أكوا باور، وشركة حسن علام القابضة، لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر، بسعة 1.1 جيجا واط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار.

من جهته أكد شاكر أن زيارة ولي العهد تفتح آفاقا طموحة لمجالات التعاون المستقبلية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة مجالات الربط الكهربائي والطاقة.

وأشار شاكر إلى زيادة حجم التعاون مع المملكة عبر مشروعات تنموية طموحة تخدم الشعبين وتكون دائما ركيزة مهمة للتعاون العربي والإقليمي، مشددا على أن الطاقة من أهم دعائم التنمية، سواء كان التعاون في مجال الربط الكهربائي أو مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة أو تحلية مياه البحر أو الهيدروجين الأخضر.

ولفت الوزير المصري إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر يأتي تتويجا لعمق العلاقات بين البلدين عبر التاريخ، ويؤكد توجيهات قيادتي البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربي أجمع، كون الربط بينهما سيكون نواة لربط عربي مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملا وداعما لرؤية 2030 في كلا البلدين.

ونوه شاكر بالخطط الطموحة لكلا البلدين للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدا أن هذا الربط يمثل صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك.