اقتصاد مصر عالميا..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتل اقتصاد مصر في عام 2020 المرتبة الــ 30 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي OEC، وجاءت في المرتبة الــ 57 من الدول المصدرة في العالم، واحتلت لمرتبة الـ 41 من إجمالي الواردات، والمرتبة 126 اقتصاديا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي ECI احتلت المرتبة الـ 68. صادرات مصر في 2020:



بلغت قيمة صادرات مصر 33.6 مليار دولار في 2020 مما جعلها في المرتبة الــ 57 من الدول المصدرة في العالم.



33.6 2020 57 وتعتبر مصر أكبر مصدر للألمنيوم عالميا في عام 2020 وذلك بقيمة 99.2 مليون دولار

ومن صادراتها أيضا:



البترول المكرر بنسبة 10,1 %وقيمة 3.4 مليارات دولار.



الذهب بنسبة 9,8 %وقيمة 3.29 مليارات دولار.



البترول الخام بنسبة 8.16 % وقيمة 2.74 مليار دولار.



الأسمدة النيتروجينية بنسبة 3,5 % وقيمة 1.17 مليار دولار.



الحمضيات بنسبة 2,82 % وقيمة 946 مليون دولار.



وتحتل السعودية المرتبة الثانية في صادرات مصر بعد الإمارات بنسبة 6,21 % ومن صادراتها البترول المكرر بنسبة 18.6% يليه الحديد بنسبة 6.82 % والحمضيات بنسبة 6.63 % وتحتل السعودية المرتبة الثانية في صادرات مصر بعد الإمارات بنسبة 6,21 % ومن صادراتها البترول المكرر بنسبة 18.6% يليه الحديد بنسبة 6.82 % والحمضيات بنسبة 6.63 % واردات مصر في 2020: تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح عالميا بنسبة 6,8% وقيمة 5.2 مليارات دولار، وبلغت قيمة واردات مصر 76.4 مليار دولار، مما جعلها في المرتبة الـ 41 عالميا. ومن وارداتها أيضا:



البترول الخام بنسبة 4,48% وقيمة 3.42 مليارات دولار.



السيارات بنسبة 3,81 % وقيمة 2.91 مليار دولار.



وتستورد مصر من السعودية ما يصل إلى 4,7 % من إجمالي الواردات، منها:



البترول الخام بنسبة 45,5%



بوليمرات الإيثيلين بنسبة 9,45%



بوليمرات البروبيلين بنسبة 9.27 %

وتستورد مصر من السعودية ما يصل إلى 4,7 % من إجمالي الواردات، منها:

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