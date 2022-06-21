شكرا لقرائتكم خبر الشورى يناقش البيع على الخارطة ويقر نظام الخطوط الحديدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على مشروع نظام الخطوط الحديدية.

كما ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، قدم خلالها أعضاء المجلس عددا من المداخلات تجاه ما احتواه مشروع النظام، حيث طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحل محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

ويهدف مشروع النظام الوارد في 50 مادة، الذي وافق عليه المجلس إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة، تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى نظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد مجتمع حيوي»، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل بشكل عام.

مطالبات خلال الجلسة:

