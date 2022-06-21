الشورى يناقش البيع على الخارطة ويقر نظام الخطوط الحديدية

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كما ناقش المجلس تقريرا تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.وعقب طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، قدم خلالها أعضاء المجلس عددا من المداخلات تجاه ما احتواه مشروع النظام، حيث طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحل محل نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ويهدف مشروع النظام الوارد في 50 مادة، الذي وافق عليه المجلس إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة، تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى نظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد مجتمع حيوي»، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل بشكل عام.
مطالبات خلال الجلسة:
- تحديد أسباب فاقد الطاقة في شبكات التوزيع والنقل ومعالجتها
- تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات نقل وتوزيع الكهرباء وإيجاد المحفزات
- وضع الحلول الآنية للمدى القصير لمعالجة تدني مستوى القياس في نطاق تقنية المعلومات والرقمنة
- تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية للتعرف على تجربة التدريب التقني مع شركة كليات التميز
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