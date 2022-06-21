شكرا لقرائتكم خبر وصول أول فوج من حجاج العراق إلى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل إلى مكة المكرمة الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من جمهورية العراق كأول فوج من حجاج الدول العربية يصل إلى العاصمة المقدسة، وسط حفاوة وترحيب من شركة مطوفي حجاج الدول العربية الذين قدموا الهدايا التذكارية، والورد، وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن.

وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من العراق أكثر من 1000حاج جرى توزيعهم على خمسة مراكز خدمة ميدانية، من مختلف مناطق ومدن العراق.

وعبر الحجاج القادمون من العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال، تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعبا بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.