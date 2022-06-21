الصندوق الثقافي يدشن هويته الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الصندوق الثقافي هويته الجديدة خلال الملتقى الأول للصندوق، برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الصندوق الثقافي الأمير بدر بن فرحان، وبحضور عدد من قيادات ومنسوبي صندوق التنمية الوطني ووزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة.

وثمن الرئيس التنفيذي للصندوق محمد بن دايل دور الوزارة واحتضانها للصندوق خلال مراحله الأولى، بتوفير الدعم المادي واللوجستي وتيسير مهام عمل الصندوق، إيمانا من الوزارة بأهمية دور الصندوق وتأثيره المباشر على تحفيز المشهد الثقافي وتمكين المستفيدين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الثقافي.

وأوضح أن الصندوق الثقافي يهدف إلى الإسهام مع المنظومة الثقافية في زيادة المحتوى المحلي للفنون والثقافة ورفع مؤشرات الرفاه الاجتماعي المرتبطة ببرنامج جودة الحياة، كما سيعمل الصندوق على تمويل القطاع الثقافي بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي في رفع إسهام القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3% وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية بحلول عام 2030.

وأشار إلى أنه في سبيل تحقيق هذه الغاية أعد الصندوق استراتيجية ممكنة للقطاع الثقافي تتسق مع احتياجاته المالية، والعمل على تصميم وإطلاق برامج مختلفة تتناسب مع احتياجات القطاع، كان بدايتها برنامج تحفيز المشاريع الثقافية، الذي أطلق في نهاية العام الماضي بالشراكة مع برنامج جودة الحياة بمخصصات تقدر بـ181 مليون ريال.

أبرز أهداف الصندوق:

