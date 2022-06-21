4 حالات للاستقطاع من رسوم إلغاء حجز الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أتاحت وزارة الحج والعمرة للحجاج إمكانية إلغاء الحجز عن طريق البوابة للمسار الالكتروني لحجاج الداخل، أكدت الوزارة أن إلغاء الحجز سيترتب عليه حسميات بحسب سياسة الإلغاء والتي حددت 4 حالات للاستقطاع. وأوضحت الوزارة أن الإلغاء قبل دفع الرسوم سيكون مجانا، لافتة إلى أنه إضافة إلى الحالات السابقة سيتم استقطاع مبلغ 70 ريالا أجور الخدمة الالكترونية عن كل حاج زائد ضريبة القيمة المضافة. حالات الاستقطاع من رسوم إلغاء الحجز:





إذا كان الإلغاء بسبب رفض التصريح من وزارة الداخلية سيجري تحصيل 59 ريالا.



إذا كان الإلغاء بعد الدفع وقبل طباعة التصريح فيجري تحصيل 70 ريالا.



إذا كان الإلغاء بعد طباعة التصريح فيرجع إلى تاريخ الإلغاء فإذا كان بين1 ذو الحجة وحتى نهاية 2 ذي الحجة فيخصم 40 % من قيمة الرسوم.



إذا كان الإلغاء من 3 ذي الحجة حتى نهاية اليوم 4 فيخصم 70 %، وفي اليوم 5 من ذي الحجة وما بعده يخصم 100 % كامل المبلغ.



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