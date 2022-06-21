شكرا لقرائتكم خبر إصحاح بيئي مكثف بـ1100 جهاز في المشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت أمانة العاصمة المقدسة 707 من الكوادر الفنية ووفرت 1100 من الأجهزة والأدوات الخاصة للقيام بجميع أعمال المكافحة ورش المبيدات لتهيئتها وضمان جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد باحارث أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر لتهيئة المشاعر المقدسة وتجهيزها وتوفير الأجواء الصحية الآمنة للحجاج، مشيرا إلى أن أعمال مكافحة الحشرات انطلقت في المشاعر المقدسة منذ منتصف شوال الماضي، ولا تزال الفرق تواصل أعمالها بكامل طاقاتها الآلية والبشرية.

وبين أن الأمانة وزعت الفرق الميدانية الخاصة بأعمال مكافحة الحشرات في كامل نطاق المشاعر المقدسة، وتمت تغطية أجزاء كبيرة منها، حيث جرى تنفيذ أعمال النظافة في جميع المخيمات ودورات المياه ومقار الدوائر الحكومية والمراكز الصحية ومنشأة الجمرات وطرق المشاة، ومجاري تصريف السيول، إضافة إلى المواقع التي تحتوي على أشجار كثيفة والأودية المحيطة بالمشاعر.

وأضاف أن العمل سيستمر حتى نهاية الموسم لتتولى تلك الفرق رش ومكافحة الحشرات واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

وأكد أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في الخطة التشغيلية للأمانة كونها تعنى بتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة، والتأكد من خلوها من الحشرات وسلامة كافة المرافق والمواقع قبل وصول ضيوف الرحمن والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطة الموضوعة.

العمل في مناطق المشاعر المقدسة:

