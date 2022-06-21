شكرا لقرائتكم خبر القبض على 4 مقيمين بحوزتهم 3.42 كجم شبو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم 3.42 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، و440 جراما من مادة الحشيش المخدر.وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 مقيمين بحوزتهم 3.42 كجم شبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.