شكرا لقرائتكم خبر تطويف 123 ألف حاج بالمسجد الحرام منذ بداية ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 123 ألف حاج من خدمة التطويف المركزي منذ انطلاق عمل البرنامج مطلع ذي القعدة الحالي تحت إشراف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إذ يقدم البرنامج خدمة التطويف والإرشاد والتوجيه، لضيوف الرحمن.

وأوضح المدير العام لشؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، أن الإدارة تشرف على تقديم هذه الخدمة التي يقدمها نخبة من الشباب السعودي، والمؤهلين شرعيا وعلميا، ويستقبلون حجاج بيت الله الحرام أثناء قدومهم للمسجد الحرام ويعينونهم على أداء نسكهم وفق هدي المصطفى -صلى الله عليه وسلم-. مؤكدا أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

فيما استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لموسم حج 1443هـ، بالعديد من البرامج والخدمات الهادفة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث تنوعت البرامج بين ميدانية، وخدمية، ووقائية، وإعلامية، وإرشادية، سعيا لتحقيق أعلى معايير الجودة الخدمية لقاصدي المسجد الحرام.

وأكد وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن البرامج والخدمات تتم عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية، لقاصدي المسجد الحرام، ومعايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي، ورؤية المملكة 2030 وتلبي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه الرقي الشامل بالمنظومة الخدمية في المسجد الحرام.

وتضمن البرامج الإشراف على ضبط عمليات الدخول والخروج إلى المسجد الحرام، عبر كفاءات مؤهلة وموزعة داخل المسجد الحرام وأبوابه ومداخله وساحاته الخارجية، بالتزامن مع إعداد مواد إعلامية تبرز الصورة المشرقة، لعناية المملكة بمنظومة خدمات المسجد الحرام.

وتهدف الوكالة من خلال برامج موسم الحج إلى تعزيز الجانب الإنساني للخدمات الميدانية بالتوائم مع أهداف خطة الرئاسة للانطلاقة المستقبلية، والتحولات الرقمية، بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين 2024، ورؤية المملكة 2030 نحو تهيئة بيئة تعبدية آمنة ومراعية لكافة المعايير الخدمية لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من أنحاء العالم.

البرامج تشمل:

