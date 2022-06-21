260 وظيفة أكاديمية بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر 260 وظيفة أكاديمية بمسمى مدرس (معلم ممارس) بالمستوى السادس. وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالجامعة عبدالرحمن المالكي أن هذه الوظائف مشغولة بمتعاقدين غير سعوديين، وترغب الجامعة الإعلان عنها وإحلالها بمواطنين. ولفت إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة 10 أيام. ولفت إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارا من الأحد المقبل، ولمدة 10 أيام.

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