منظمةُ التعاونِ الإسلامي تدينُ هجماتٍ إرهابيةً على قرى في وسط جمهورية مالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أدانت منظمةُ التعاونِ الإسلامي بشدة الهجماتِ الإرهابيةَ التي استهدفت عدةَ قرى وسط جمهورية مالي وأودت بحياة 132 شخصًا.

وأعربَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تنديده الشديد بهذه العمليات النكراء،وتَقَدَّمَ بتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة جمهورية مالي وشعبها.

ونَدَّدَ الأمينُ العامُّ، بالعمليات الإرهابية المتكررة التي تشهدُها جمهوريةُ مالي، مؤكداً موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وضرورة تضافر الجهود للتصدي له ومكافحته.

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