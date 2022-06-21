اخبار الخليج – مملكة البحرين تدين الهجمات الإرهابية الآثمة في جمهورية مالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين بشدة للهجمات الإرهابية الآثمة التي شهدتها عدة قرى وسط جمهورية مالي خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء، والعديد من جنود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلًا عن ترويع المواطنين الآمنين، وتدمير ممتلكاتهم.
وعبَّرت وزارة الخارجية عن بالغ تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المالي ولقوات حفظ السلام الدولية، وإلى أهالي وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإجرامية الآثمة.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مالي في حربها ضد الإرهاب، انطلاقًا من موقفها الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مجددة دعوتها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتجفيف منابعها المالية والفكرية، والتعاون الجاد والبنَّاء في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.
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