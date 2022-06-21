900 طالبة متميزة بجامعة نورة

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الشورى يوافق على مشروع نظام الخطوط الحديدية
وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام الخطوط الحديدية. وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحلُّ محلَّ نظام النقل بالخطوط...
أمانة عسير تتيح خدمات المتاجر المتنقلة لدعم الأفراد في مزاولة أعمال البيع
سعيا من أمانة منطقة عسير في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع، أطلقت خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة بلدي،...
القبض على مقيم يروج لحملات حج وهمية
قبضت الجهات الأمنية في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مقيم من الجنسية المصرية...
إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا
كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة...
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