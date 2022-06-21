900 طالبة متميزة بجامعة نورة

الشورى يوافق على مشروع نظام الخطوط الحديدية وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع نظام الخطوط الحديدية. وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحلُّ محلَّ نظام النقل بالخطوط... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

أمانة عسير تتيح خدمات المتاجر المتنقلة لدعم الأفراد في مزاولة أعمال البيع سعيا من أمانة منطقة عسير في دعم قطاع الأعمال، وتمكين الأفراد من مزاولة أعمال البيع، أطلقت خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة بلدي،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

القبض على مقيم يروج لحملات حج وهمية قبضت الجهات الأمنية في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مقيم من الجنسية المصرية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم قريبا كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، عن اعتزام الوزارة إلغاء الاختصاص المكاني للمحاكم، وبذلك فإن المحاكم لن تكون مقيدة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 22 ذو القعدة 1443 هـ 22 ذو القعدة 1443 هـ

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