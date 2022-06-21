القبض على مقيم يروج لحملات حج وهمية

قبضت الجهات الأمنية في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مقيم من الجنسية المصرية ارتكب حادثة جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في موقع بمنطقة الرياض، والاستيلاء من ضحاياه على مبالغ مالية. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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